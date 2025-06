PIKK INTERVJUU Pärnu kossutiimi juht Johan Kärp karjääri viletsaimast hooajast: Võtan vastutuse enda peale, tegin valed otsused

Mis teie identiteet siis tänavu olema pidi või mida Stepanovsky justkui taotles? Et olete kõva kaitsesats, ainult et kaitsespetsialiste teil tegelikult polnudki.

Ei olnud jah. Ta rääkis küll, et lähtume kaitsest, aga see ei õnnestunud küll mitte kuidagi. Lõpuks pani ta poisid liiga raamidesse, näiteks Robert Valge oli täiesti kadunud.

Valgeni tahtsingi jõuda. Mulle tundus, et Stepanovsky ehitaski mängu kahe mehe peale üles. Et Bradford patsutab üksi palli, siis tuleb Ogemuno katet panema ja üks kahest lõpetab rünnaku. Samal ajal imes Valge üksi nurgas näppu. Eesti üks paremaid snaipreid saab mängu peale kolm-neli viset! Kuidas on see võimalik?

See oligi ebanormaalne. Robi pidi nii palju tööd tegema, et üldse viskele saada. Tal on meeletu töövõime, jooksis nagu orav rattas. Aga kui sa paned niimoodi 30 minutit, et jalg lõpuks pehme, siis viskadki mööda. Mul oli Robist jube kahju. Sverregi avanes alles kevadel. Sain kohe aru, et mehed on liiga raamides. Okko Järvi on parim näide: kullast viskekäsi ja kui saab natukene vabadust, paneb kõik kotti.

Valge teeb nüüd Pärnust leegid, astus Tartu ülikooli.

Jah. Meie mees, ülikihvt kutt, kes on siin juba aastaid olnud.