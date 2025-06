Mari Palolill ja Marko Kohv Uputusjutt vajab kuiva fakti

Jaanuari üleujutusest

Esiteks väärib tähelepanu, et jaanuaris 2025 toimunud üleujutus Surjus ei saa olla seotud plaanitavate Kikepera taastamistöödega, sest need ei ole lihtsalt veel alanud. Vaadates kaarti Reiu jõe Laadi mõõtepunkti valgalaga (valgala on ala, kust jõgi saab oma veed, ehk piirkond, kust vesi valgub mõnda konkreetsesse jõkke) näeme, et seni tehtud taastamistööd katavad 544 ruutkilomeetri suurusest valgalast kaks protsenti (11 ruutkilomeetrit). Jaanus Männik käib välja hoopis suurema numbri (20 ruutkilomeetrit), kuid unustab ära või ei tea, et suurem osa regioonis tehtud taastamisaladest asub hoopis Halliste või Ura jõe valgalas.

Selgitamaks välja Surju piirkonnas toimunud jaanuarikuise üleujutuse põhjused, töötasime ise läbi kättesaadavad andmed ja küsisime arvamust olukorda ohjanud päästeametilt ja keskkonnaagentuurilt. Päästeameti hinnangul on üleujutuse peamine põhjus tõenäoliselt erakordselt tugev vihmasadu Kilingi-Nõmme piirkonnas. Ametlikku ilmajaama sealkandis pole, kuid kaks avalikku erailmajaama fikseerisid tõesti Kilingi-Nõmme ümbruskonnas 1. jaanuaril 14 tunni jooksul 40–50 millimeetrit vihma. See on peaaegu kogu jaanuari sademenorm (60 millimeetrit) Pärnumaal!