Uulu kooli õppeaasta lõppes suurejoonelise muusikaliga

Kuigi algupärane tegevus toimub 1950ndate Ameerika keskkoolis, on lavastuse keskmes ajatud teemad: esimesed sõprussuhted ja armumised, hobide avastamine, tantsuõhtud ja õpetajad, kes jäävad meelde kogu eluks. Kõik see oli olemas ka Uulu laval, täiendatud laulude, tantsude, pillimängu ja hoogsa näitlemisega. Tulemuseks elurõõmus ja kaasahaarav lavastus.

"Nii mõnelegi oli see esimene ja väga õnnestunud ülesastumine tantsija või lauljana," kiitis lavastaja Ly Soosaar ja lisas, et etendus oli ehe näide Uulu kooli ühtsusest ja loovusest. "Iga meie etendus on eelmisest täiuslikum. "Grease" oli seda kindlasti," märkis Soosaar ja tõi esile, et seekordne muusikal paistis silma tehniliste uuenduste poolest: elav bänd, autosõit laval, heeliumipallid ning valgus- ja heliefektid lõid mängulise ja meeldejääva atmosfääri.