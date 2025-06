VIDEOD Noored motomehed näitasid taset

"Hea näha, et mu naglasus ja nahaalsus pole ära kadunud. Isegi 450kuubikulise masina peale üle minnes ja sellisel suurel võistlusel," tõdes Talviku Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni vahendusel. "Esimene MM-etapp on tehtud ja kiirus on olemas. Ülikõva kogemus: siit saab edasiseks enesekindlust."

"Olen järjepidevalt arenenud: kiirus on mul alati olemas olnud, aga nüüd tuli viimaks ka see purakas, hea koht ära. Olen väga rahul," rõõmustas Pärn, kes jäi võistluste eel haigeks. "Sõidu viimased kümme minutit oli paras piin, aga tulin lõpuni ja see on peamine. Kiirus väga ei langenud ja tulemus oli väga hea."