Kuidas elevant end Pärnu esindusloomaks sättis

Ehk olete juba märganud, et Pärnu linnaruumi lahutamatuks osaks on saanud viimastel aastatel elevandid. Enesestmõistetavalt on need tegelased ääretult sümpaatsed, kuid kas selle kõige taga on mingi kandev lugu või sügavam sisu? On ikka. Elevant on Pärnu ajaloos olnud tegija juba palju-palju aastaid!