Juunikuu loodusretked: valged väljad, linnulaul ja varjatud elu

Nende vartel ja õitel kiiguvad tuules kaasa nii putukad, neid küttivad ämblikud kui pisemad linnud. Selle taime õied ongi ehk just nüüd kõige kenamad ja et ta on meie üks tavalisemaid sarikalisi, ei pea teda just pikalt otsima. Nimi on tal pisut eksitav, sest peale varjukate metsaservade ja hõredamate puistute võib teda leida niitudelt, hooldamata aedadest, teeveertelt ja mujaltki.