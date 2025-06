Sirje Niitra Miks me autost loobusime

Olen vahel südame põksudes mehelt küsinud, kas autost loobumist kahetseb, ja saanud alati vastuseks ägeda pearaputuse. „Üks mure vähem,“ on ta põhiline argument autovaba elu poolt. Pole vaja muretseda tervisetõendi ega ülevaatuse pärast, sest vananevad nii juht kui sõiduk ühtviisi – mine võta kinni, kumb kiiremini. Stressi on igatahes palju vähem.

Teiseks: see talvine auto lume alt välja kaevamine ja pidev muretsemine, kas läheb käima või mitte, kui kuhugi kiiresti minna vaja. Ei, jala me poodi ega arsti juurde ei lähegi, vaid tellime takso, mis teeb kõiki autokulusid arvestades enam-vähem sama välja, aga palju mugavam. Ja kui pikemat sõitu vaja, palume tütrel see ära teha vastutasuks lapsehoiu eest.