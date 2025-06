Heli Tooman Millist mõju avaldab liialt vali muusika tervisele ja külastuskogemusele?

Läksime tuttavaga hilist lõunat sööma ja juttu puhuma. Külastajaid oli vähe, aga muusika nii vali, et me omavahel vestelda ei saanud. Palusin ettekandjat muusikat vaiksemaks panna. Vastuseks kostis häbelik pobin, et see koht on rohkem noortele mõeldud. Asi selge, meie valime järgmisel korral mõne muu koha! Aga see kena noor ettekandja ja tema kolleegid peavad niisuguses müras iga päev tööd tegema. Milline võib olla liialt valju muusika mõju kohviku või restorani töötaja tervisele?