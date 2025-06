Endla teatris esietendub Juhan Ulfsaki lavastus “Juulikuu lumi”

“Rääkisin just mitmetähenduslikkusest ja vaatajale me mingit retsepti küll ette ei kirjuta, mida mõelda või tunda. Üks asi, mis mind teatris on alati häirinud, on see, kui vaatajat hakatakse õpetama ning pannakse ta tundma, et elab kuidagi valesti, langetab valesid otsuseid, tehku teistmoodi. Teater ei ole moraali- ega õppeasutus. Ei saa päris nii mõelda, et segaduses inimesed topitakse teatrisaali ja sealt väljuvad valgustunud vaatajad. Küll aga saab koos vaatajaga vaadelda elu ja ka teatri absurdsusi ja võimusuhteid,” avaldas Ulfsak. “Me vaatleme võimusuhteid laiemas plaanis, poliitilise võimu üle naerda on alati hea, see vabastab. Samamoodi vaatleme teatri ja näitleja võimu vaataja üle, ja naerame ka selle üle. Põhiliselt muidugi enda üle. Aga eks naeru järel tule alati igatsus millegi ilusama järele, eks meilgi tõmmanud proovis paar korda silma märjaks.”

Kas “Juulikuu lumi” on poliitiline teater? “Ma arvan, see pole oluline küsimus. Poliitilisusest on saanud mingi fetiš ja selline kummist mõiste, mida venitatakse igale asjale peale. Palju huvitavam on minu arust olnud võimuküsimus ja julgen öelda, et sellega tegelesime omal ajal Von Krahlis päris palju. Teatris on võimusuhteid väga palju ja see esmane võimutasand on võib-olla üks kõige huvitavamaid: mis võim on lavalolijal saalisolija üle, ja vastupidi. Kes kelle huvides tegutseb? Kes keda kuulab? Kes keda kuhugi suunab? Kellel on oma agentsus või juhtub teatris nii, et kohtudes kaotavad mõlemad oma agentsuse? Mis asemele tuleb? Ja mis lõpuks peaks üldse saama, mis see ideaal võiks olla?” avas Ulfsak tüki sisu.