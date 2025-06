Kuni 1000 eurot öö eest ehk Mida kujutab endast Pärnu suvine üüriturg

LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnutsi jagunevad teenusepakkujad suvisel üüriturul kaheks. Ühed pakuvad majutust suvekuudeks (minimaalselt neljaks nädalaks) ja teised lühikest aega, näiteks nädalavahetuse. Vähemasti kuuks ajaks pakutavate üürikorterite arv on eelmise aastaga võrreldes Saksingu hinnangul vähenenud. Peapõhjuseks loeb ta hilist kevadet ja kehva ilma. Olukorda ilmestab tõsiasi, et kui samal ajal aasta tagasi tuli üürikorteri ruutmeetri hind kümme eurot, siis nüüd jääb see üheksa euro kanti. Ehk kui nõudlus on väiksem, on hinnadki madalamad.