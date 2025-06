Nädalast jäi kõlama Meeleheide mudilaste toidu pärast

Nüüd on ettevõte kaotanud kõige tähtsama, lapsevanemate usalduse, mida on keeruline taastada. Väidetavalt pole Pärnu linnavõimgi teenusega sugugi rahul ja hoiab abilinnapea Ene Tähe teatel toitlustajal pidevalt silma peal. Ehk on sellest abi ja meie lasteni jõuab lõpuks tervislik ja maitsev toit? Räägime ju kõige kaitsetumatest endi seas. Neist, kes ei torma poodi näkse ostma, kui pakutav söök ei maitse.