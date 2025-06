Jasmiin Üpraus liitus LeBron Jamesi tiimiga

Üprausi peamine roll hooaja esimeses pooles on strateegiline – toetada põhikoosseisu sõitjaid Rusty Wyattit (Kanada) ja Catie Munningsit (Suurbritannia) sõidustrateegia ja meeskonnatööga. Hooaja teises pooles on 24aastane pärnulanna valmis vajadusel ka ise RaceBird elektripaadi rooli istuma – testimiseks või varusõitjana.

"See on täiesti uus tase – tiimis, mille nimeks on Team AlUla Championed by LeBron James, töötada koos maailma tippudega ja panustada innovaatilisse sarja, mis ühendab sporti, keskkonnateadlikkust ja globaalset haaret," kommenteeris Üpraus. "Tiim usaldab mind ja minu tehnilist tausta – olen väga tänulik, et saame koos midagi uut luua!"