Ehkki kuuendal kohal paiknevad pärnakad on viimasel ajal olnud suurepärases hoos – võit Tartu ja Kuressaare üle ning viik Levadiaga –, sai Vapruse tugitala Markkus Seppik hiljuti karmi diagnoosi.

​Nimelt käis 24aastasel kaitsjal Levadia vastu põlvest nõks läbi ja nüüd selgus, et tegemist on põlve eesmise ristatisideme täieliku rebendiga. Seppikut ootab kaheksa kuni üheksa kuud mängupausi ehk suure tõenäosusega on tema laul sel hooajal lauldud.