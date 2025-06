Taamal rahva hulgast jäi silma hõbepäine naine, kellele meenus mälestuskivi juures 1949. aasta märtsiküüditamine ja see, kuidas ema pakkis kodus igaks juhuks asju kotti.

"Ma olen Tali vallast pärit ja sealt oli 1949. aasta märtsis üks suurem küüditamine ja mäletan, olin siis viie-aastane, kuidas need sõjaväeautod läksid Tuuliku poole, see on mul siiani niivõrd hinges," rääkis kilinginõmmelane Vaike Parts. "Tali vald oli üks rikkamaid valdu ja kõige rohkem talusid oli seal... Meie peret küüditamine otseselt ei puudutanud, aga ema pakkis juba asju kokku."