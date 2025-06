Galerii Suupillifestival pakkus romantilisi maiuspalu ja segu suupilli-, harfi-, oreli- ja kitarrimuusikast

Läinud nädalalõpul, 13.–15. juunil toimus Pärnus, Haapsalus ja Tallinnas taas 23. suupillifestival, kuigi selle vedaja Elmar Trink mullu teatas, et 22. jääb viimaseks. “See on ju nii eriline ja samal ajal juba traditsioonidega festival Pärnus, peale selle on siin koos maailma tipud!” kõlas Tringi kaalukas argument, millele ta lisas, et kõik ei soovi ju raskemuusikat kuulata, vihjates Tallinnas toimunud Manowari kontserdile.