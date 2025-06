GALERII Katariina II krooniti kahe riigi tšempioniks

ORC B-klassis käis kulla nimel tihe rebimine mitmekordse Euroopa meistri ehk Aivar Tuulbergi juhitud Katariina II ja Margus Zuravljovi Amservi vahel. Lõpuks võitis Pärnu jahtklubi lipu all võistlev Katariina II kaheksast sõidust viis ja oli kolmes teine. See andis regati kokkuvõttes esikoha väärilised 7,4 kohapunkti, Amserv oli 9,8ga teine. Pronksine Soome sats Low jäi 11 tiimi hulgas juba üle 12 silma kaugusele.

"See oli mulle kuues Soome ja meie meeskonnale kaheksas Eesti meistri tiitel," rõõmustas Tuulberg. "Võistlus oli suurepäraselt korraldatud ja protestikomisjon õiglane – kõik sujus väga ladusalt. Kahel päeval oli tuul veidi nõrk, aga viimasel juba tugev, mis meile sobib. See oli tõeliselt rahuldust pakkuv regatt: Soome saarte vahel purjetada on alati põnev."