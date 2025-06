Juuni esimene pool oli tänavu Eestis erakordselt vihmane

Keskkonnaagentuuri andmetel on juuni olnud olnud väga vihmane. “Käesoleva aasta juuni esimene pool on Eestis olnud tavapärasest sademerohkem ja mitmes seirejaamas on ületatud terve kuu keskmine sademete hulk,” sõnas keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhataja Jana Põldnurk. Ta lisas, et Pärnumaal asuv Tahkuse on saanud peaaegu kahe kuu jagu vihma ja ligemale pooles seirejaamades on sadanud kaheksa päeva järjest.