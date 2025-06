Vahur Mäe Valimisliiduta oleks konkurents Pärnus märksa lahjem

Uuringufirma Norstat hiljutine analüüs on mulle teadaolevalt esimene, mis kajastas suuremate linnade elanike meelsust sügiseste kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel valimisliitude aspektistki. Tulemustest nähtus, et kui uuringu ajal toimunuks valimised, andnuks pärnakad 39kohalises volikogus valimisliidule Pärnu Ühendab kaheksa mandaati, mis on samaväärne viimatise tulemusega pea neli aastat tagasi.

Ehkki see on üksnes üks uuring – neid tuleb kindlasti veel – ja tibusid loetakse sügisel, on see märk sellest, et klassikaline ja järjepidev valimisliit elab jätkuvalt pärnakate südameis. Samal ajal ei maksa üksnes arvamusküsitluste alusel põhjapanevaid järeldusi teha, sest kõik nimekirjad on stardijoonel võrdsed.