Hoolduspere saab taastada lapse turvalise maailma

Sellistel puhkudel peaksime küsima endalt: kas mina saan olla see inimene, kelle juures üks selline laps saab taas tunda, et maailm on turvaline paik?

Eestis on peresid, kes on selle sammu juba teinud: avanud oma kodu ja südame lapsele, kelle oma pere on katki. Nad on hoolduspered – inimesed, kes ütlevad "tule", kui elu on lapsele öelnud "mine". Nad ei tee seda tähelepanu ega selle pärast, et neil pole midagi paremat teha. Nad hoolivad. Nad teavad, et üks kindel täiskasvanu võib muuta lapse elu.

Kahjuks selliseid peresid praegu ei piisa. Lapsed ootavad. Nad ootavad inimest, kes ütleb: "Ma olen siin, ma ei jäta sind." Seepärast on aeg uuesti ja valjult küsida: kas sina, hea lugeja, võiksid olla see inimene?

On arusaadav, et inimesed kõhklevad – hinnad tõusevad, elu on ebakindel, muresid niigi palju. Kui nad on valmis pakkuma lapsele kodu, toetavad seda otsust nii riik kui omavalitsused. Riik pakub hooldusperedele eri teenuseid, mis aitavad uues olukorras selle vastutusega toime tulla. Hooldusperedele maksavad toetust omavalitsused. Seadus sätestab selle toetuse miinimumi, mis 2025. aastal on 443 eurot kuus.



