Mõneti üllatuslikult ei leidnud võimuliidu esitatud eelnõu volinike toetust. See tähendab, et osa koalitsioonipoliitikuidki hääletas selle vastu. Volinike arvu vähendamise poolt andis hääle 16 ja vastu oli 19 rahvaesindajat. Üks volinikest ei hääletanud.

Ilmset vastuseisu sellele eelnõule osutasid opositsiooni esindajad. Peapõhjusena tõsteti esile, et vähema mandaatide arvu korral on kaugema kandi, eelkõige osavaldade valijad senisest veel vähem volikogus esindatud. Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv linnavolinik Valmar Veste ütles, et sellega vähendatakse otsedemokraatiat. Samuti leidis ta, et volinike arvu kärbe ei anna märkimisväärset kulude kokkuhoidu. Linnavoliniku töötasu on 100 eurot kuus. Samadel põhjustel näitasid oma vastumeelsust eelnõu suhtes opositsioonilise Keskerakonna fraktsiooni liikmed.