Vallavanema kohta esitatud umbusaldusavaldust ette lugenud volinik Jaanus Rahula (valimisliit Inimeste Eest) põhjendas, et Koit on takistanud volikogu liikmete esitatud eelnõude menetlemist, avaliku kaasamise puhul on esinenud rikkumisi ja elanikud on rahulolematud valla juhtimisega.