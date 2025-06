Kolumn Umbusalduses peegeldub valimiseelne ärevus

​​See, et Pärnus väljendati umbusaldust abilinnapea Ene Tähe suhtes, oli aimatav, arvestades juuni alguses lahvatanud toitlustuskriisi. Probleem tekkis just tema vastutusalal ja esimesed paar nädalat hoidis ta end meedia eest varju. Üllatus olnuks, kui umbusaldamist poleks tulnud. Vastupidi umbusaldusele Põhja-Pärnumaa vallavanema Madis Koidu ja volikogu esimehe Ülle Vapperi suhtes, mis tõesti oli ootamatu.

Ent ajastus – esitada umbusaldusavaldus juunis – on kehv, sest järgnev suvekuu on volikogudeski puhkuste aeg, suvepealinnas puhatakse veel augustiski. Seega avaneb esimene võimalus abilinnapea Tähe umbusaldamise üle hääletada alles 18. septembril. Siit jääb vaid kuu ja üks päev uute valimisteni. Mõjub kummastavalt, kui kriisi korral ei võta kommunaalpoliitikud ette kiiremaid samme, jättes kuuma teemaga tegelemise sisuliselt sügisesse. Piltlikult väljendades on lasteaedade toitlustuskriisist saanud selleks ajaks mullune lumi.