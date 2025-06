Ajalugu Vaba Eesti viimase võidupüha paraad Pärnus tipnes ausamba avamisega

Tsiteerin: "Võidutule tegelikuks laialikandjaks on juba aastaid Kaitseliidu kergedivisjoni mootorrattur-eskadron, kes paneb välja vajalise arvu mootorrattaid, pealikuid ja kaitseliitlasi. Eskadron jagati käesoleval aastal 11 patrulliks, igas patrullis 3–8 masinat ja 4–12 meest. Käesoleval aastal oli rakendatud võidutulede patrullidesse kokku 40 mootorratast ja 53 pealikut ning malevlast. Et vabariigi president viibis sel aastal võidupühal Pärnu pidustustel, siis süütas ta tule ka Pärnus. Selleks sõitis mootorratturite eskadron juba 22. juuni õhtupoolikul Pärnu, et järgmisel hommikul vara võtta vastu võidutuli ja viia see ettenähtud kellaaegadeks kõikidesse keskustesse üle maa."