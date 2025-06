Galerii Tori bussipeatusi ilmestavad fotoseinad

"Oleme harjunud, et kui tahame midagi Tori kohta teada, peame minema muuseumi, mis on omaette hea traditsioon. Teisalt ehk ongi tänapäev nii kaugele jõudnud, et see lugu võiks tulla inimestele lähedale. Mis seal salata, bussipeatused on omamoodi maakondlikud kultuurikeskused: siin saavad noored kokku, inimesed sõidavad kuhugi ja turistidki puhkavad siin jalga," arutles Laas, kelle maakodu jääb Tori lähedale.

"See on unikaalne, just tänaseks valminud laulu esmaettekanne, pühendatud Tori bussipeatusele, nii et see ajalooline hetk on möödunud ja võime selle peatuse lugeda avatuks," ütles Laas ja kõlistas kella, millesarnast omal ajal helistati koolis. "Eestis on jälle üks kultuuriasutus rohkem: Tori kool kaks!"