Ei, sadamas kõiki Kihnu Virve graafikujärgsete reisidega saabujaid tervitamas käiva Mõmmiku sisemine uur on täpne kui kellavärk, aga saarerahvas – need, kel aega ja võimalust –koguneb meretaguste kommete kohaselt tervitama riigipea Alar Karist, kes on võtnud kaks päeva visiidiks Kihnu ja Manilaiule.



“Eelmise nädala lõpul oli ühel päeval jutt, et president tuleb, siis järgmisel, et vist ikka ei tule, ja kolmandal päeval räägiti, et tuleb vist ikka, aga nüüd on kindel värk, et varsti on ta kohal,” arutavad tähtsat külalist tervitama tulnud naised sadama kohviku juures. Presidendi külaskäik on kohalikele väga oluline: riigi kõige tähtsam mees tuleb ise kohale nende rõõme ja muresid kuulama ja elust osa saama.



Alati praamil vastas käiv Mõmmik ei osanud presidendi kaatrit oodata. Foto: Jaan-Eerik Priske





Et kõrge külalise tervitamine läheks viisipäraselt, löövad laulukoori naised häälepaelad valla ja harjutavad tervituslaulu kindluse mõttes korra läbi. Mandri poolt liigub samal ajal saare poole täpike, mis lähemale jõudes osutub politsei- ja piirivalveameti kaatriks Terje, mis võtab sadama juures hoo maha. Kail ootavad tervitajad, kael õieli, uurivad nad, kus on lehvitava reisiseltskonna seas presidendihärra. Ta on all paremas nurgas.



Saarerahvas on selleks ajaks kail tervituseks ringtantsu lahti löönud. Kui riigiisa saatjatega kaatri pealt maha astub, kõlab naiste suust ennist harjutatud “Väike Kihnu saar”.



President Alar Karist tervitati saarele saabumisel lauluga "Väike Kihnu saar". Foto: Presidendi kantselei /Olari Pilnik