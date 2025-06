Nädalast jäi kõlama Suvi tuleb siiski

Peab nentima, et Pärnu on suveks valmis. Linn on väga ilus, puhas, lillerohke. Mis veel tähtsam: Pärnu on läbinud justkui totaalse muutumise. Pärnakatel endilgi on siin uudistamist küllalt. Olgu siis esimest korda üle uue silla tatsata, patseerida imelise väljanägemise saanud Supeluse tänaval või puhata jalga värskenduskuuri läbinud Munamäe pargis.