Tund enne väljakuulutatud avamispidustusi aiavõre vahelt telefoniga tühja silda jäädvustanud Olga ütles, et tahaks juba silla peale astuda. “Elevus on sees, olen elanud Pärnus poolteist aastat. See uus sild on ikka suur asi.”

Pargi tänava pikenduselt Raba tänavale viival sillal on kolm 3,25 meetri laiust sõidurada. Sõidurajad on muutuva suunaga: sillale pealesõit on ühe sõiduraja kaudu ja mahasõidud kahe sõidurajaga. Parempoolsed sõidurajad on ette nähtud sillalt mahasõidul parempöörete tegemiseks Laiale või Rääma tänavale. Sillale viivatel tänavatel on kehtestatud kiirusepiirang kuni 40 kilomeetrit tunnis.