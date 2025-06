SUUR PILDIGALERII Viimase Võidupüha maratoni võitja püstitas rajarekordi: 100 kilomeetri kõrval on maraton ikka lihtne!

"Kokkuvõttes oleme rahul, aga see oli viimane Võidupüha maraton. Midagi pole teha: kulud tõusevad ja toetused vähenevad. Praegu on väga-väga keeruline maratoni teha, kui start ja finiš on erinevas kohas. Võidupüha maratonile on seatud väga suured ootused, aga toetajate tugi ei tule kuidagi kaasa. Meiegi teeme seda põhitöö kõrvalt – see võtab tohutu aja ja me ei tunne, et saame selle eest piisavalt vastu."