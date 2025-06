Galerii Alevi kalmistul mälestati Eesti eest võidelnuid ja süüdati võidutuli

​Peaminister Kristen Michal tõi oma kõnes esile, et Eesti on sõja tuhast tõusnud kahel korral, seda mitte kellegi armust, vaid enda vaprusest. "Üheskoos oleme võitmatud," ütles Michal. "Rõõmustame Eesti ja meie inimeste üle. Saame riigi ja rahvana hästi hakkama."

​Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm​ kutsus täna mõtlema meie vabaduse eest võidelnute peale. "Igal langenul on nimi ja nägu, iga nime taga pere, kelle keskelt kutsuti ta riiki kaitsma, iga nime taga kaotusvalu," kõneles kaplan.

​Just siit Alevi kalmistult läks rändama ka tänavune võidutuli. Võidutuli saadakse mälestustule ja muinastule liitmisel. Esimene läideti eile Tori sõjameeste mälestuskiriku altariküünlast, teise süütasid noorkotkad Endla teatri ees. Pärnu Alevi kalmistul said need kaks tuld täna üheks – võidutuleks. Edasi rändab see igasse Eesti nurka.