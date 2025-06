Juhtkiri Kaitsetahe kui tammejuur

Rõõm oli tõdeda, kuidas nii pealtvaatajad kui rivis marssinud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad ja paljud muud üksused-esindused üksteist tervitasid, sündmusest rõõmu tundsid. End ilmutas teadmine, et oleme kõik sama asja eest väljas. Et igaüks meist on kellegi ema-isa, vend või õde, poeg või tütar, sugulane, hõimlane, sõber ja tuttav. Et me hoolime üksteisest ja oma maast, kus elame. Et oleme valmis seda maad vajadusel kaitsma.

President Alar Karis ütles võidupühaparaadil peetud kõnes kujundlikult ja täpselt: “Kaitsetahe on nagu tammepuu juur, mis peidus sügaval, kuid tormituultes tõestab oma rammu.” Riigipea tõstis esile, et kaitstud väikeriigis on tema ühiskond ja kaitsevägi tihedalt põimunud, ja toonitas sedagi, et riigikaitse on laiapindne, ulatudes igaühe koju.

Ehk meil kõigil on võimalus oma riigi kaitses osaleda vastavalt oma teadmistele, oskustele ja soovile panustada. Kaitsevalmidus ei tähenda ammu enam oskust, relv käes, võsas mütata.



