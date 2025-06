Pilt Matsalu rannaniidul sattus kaamera ette üllatuskülaline

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht​Nele Sõber märkis oma postituses veebilehel "Loodusrikas Eesti", et Matsalu rahvuspargi rannaniidud on niidukahlajatele olulised pesitsusalad, kahlajate suurimad vaenlased aga on rannaniitudel saaki jahtivad väikekiskjad. "Mida rohkem kasvab rannaniitudel puid ja põõsaid, seda suurem on rebaste, mäkrade ja mõnel puhul šaakalite võimalus maas asetsevate pesade juurde hiilida ja niitudel pesitsevate lindude munadega maiustada," selgitas ta.