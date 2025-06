Koduümbrus on saanud igal nädalal korralikult kastetud ja hooviski kasvab rohi silmanähtavalt. Tänavu olen selle pügamisega tagasi hoidnud. Ühest küljest on plaanitud niitmispäevadel vihma lausa kallanud, teisest küljest pakub nii muru kui aas tõelist värvirikkust: õitsejaid on niivõrd palju.