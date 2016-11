Ligemale 200 õpilasel puudus helkur

“Arvestades, et Rääma koolis õpib 490 last, võib öelda, et liikluses ei ole nähtavad lausa pool meie õpilastest,” sõnas kooli direktor Elmo Joa.

Helkurite kontroll toimus osana aktsioonist, mille käigus jagati õpilastele välja 120 helkurit. Niisiis jäid paljud õppurid sel hommikulgi helkurist ilma.

Nii õpilased kui kõik ülejäänud soovijad, kel helkur veel puudu, võivad selle endale võtta aga helkuripuult.

Oktoobri keskpaigas alustas Tre Raadio koostöös Pärnu linnavalitsuse ja Naabrivalve Papiniidu sektoriga ühisprojekti “Helkuripuu”, mille käigus avati helkuripuud Lastepargis ja Mai kino bussipeatuse kõrval. Helkuripuule saavad helkuri lisada kõik soovijad ja puult võtta helkuri liiklejad, kellel on vaja end pimedal ajal nähtavaks teha.

“Igal hommikul kevadeni välja lisavad raadio töötajad puule helkureid, et kõik, kellel see veel puudu, selle endale saaksid,” kinnitas Tre Raadio tegevjuht Siim Pohlak.

Pohlak kutsus kõiki linlasi projektis kaasa lööma. “Kui kellelgi on kodus üle mõni helkur, julgustame need kindlasti puudele riputama,” lausus ta.

“Praegusel pimedal ajal on helkurita liiklejaid väga raske märgata ja seda ülekäiguradadelgi,” lisas Joa.

“Kandke helkureid! See on oluline!” pani koolijuht kõikidele linlastele südamele.