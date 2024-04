Video Üle võlli läinud obstruktsioonist villand? EKRE liige loobus kohast volikogus

Kas loobumise põhjus peitub selles, et opositsioonis pole võimalik võimul oleva valimisliidu Südamega Saardes häälte ülekaalu ja otsuste vastuvõtmist väärata või opositsiooni esindajate käitumises volikogu istungitel või on põhjus hoopis isiklik, ei soovinud Suviste kommenteerida.

“See oli lihtsalt minu otsus. Ma ei hakka seda kommenteerima, aga tegin nii, nagu mu südametunnistus ütles,” selgitas Suviste, kelle sõnutsi on ta rahul sellega, et on volikogus hääletanud nende otsuste poolt, mis on inimestele kasulikud. “Pean oluliseks ka [viimasel istungil] kogukonnamaja poolt hääletamist.”