Järelvaadatav Raekotta tagasi kolinud linnavolikogu istungi päevakorrast leiab mitu kirgi kütvat teemat

Esimesel lugemisel on ka linna tänavune lisaeelarve, mille maht on ligemale 3,3 miljonit eurot.

Volikogu istungi päevakorras on ka Rannapargis sanatooriumi Tervis taga asuva skulptuuride pargi tulevik. Volinik Kristel Voltenberg soovib anda linnavalitsusele ülesande see park korrastada ja koostada plaan, millega pandaks paika reeglid, mille järgi linnaruumi sobiv kunst valida, seda hooldada ja teisaldada.

Linnapea Romek Kosenkraniusele on esitatud arupärimine, mis puudutab linnavalitsuse planeeringuosakonna töö kvaliteeti.

Esialgu oli volikogu istungi toimumiskohaks märgitud Estonia spaahotelli konverentsisaal. Möödunud reedel otsustati see kolida raekoja saali. Pärnu linnavolikogu esimees Siim Suursild rääkis, et ettepaneku volikogu asukohta muuta tegi kantselei, kui kuuldi, et pealtvaatajaid tuleb istungile palju.