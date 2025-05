Osal Pärnumaal kehtib õppuse tõttu lennukeeld

Pärnu lennujaama käitusjuhi Erki Teemägi sõnade kohaselt toimuvad Briti jalaväe drooni lennud selle nädala lõpuni ja sel ajal on kindlaks määratud õhuruum ülejäänud õhusõidukitele suletud. Lennukeeld kehtib ka hobidroonidele.

Lennuliiklusteeninduse andmetel on õppusel osalevate droonide lennukoridor Pärnust Liivi lahe suunas Kihnu poole ning suvepealinnast ja Valga suunas.

Susi selgituse kohaselt luuakse Eestiski sarnast võrgustikku, et kaitsevägi ja liitlased suudaksid õhuründe korral veel tõhusamalt meie riigi vastu sihitud raketid ja droonid alla tulistada.

Kõikidest lennuvahenditest võib teada anda kogu Eestis, kuid enim ootab kaitsevägi lennutegevuse infot just Ida-Eestis. Lennuvahendite tuvastamine ja edasine tegevus on õhuväe ülesanne.

Kaitsevägi loodab elanike aktiivsele osalusele, et luua koos Eestile parem kaitse.

Kui Ole Valmis! rakendus on kasutaja nutitelefonis olemas ja automaatsed tarkvarauuendused seadmes aktiveeritud, uuendub see koos õhuohuteavituse funktsiooniga automaatselt 10. mail. Kui automaatsed uuendused ei ole seadmes aktiveeritud, tuleb alates 10. maist rakendust kasutamiseks manuaalselt uuendada või see uuesti App Store‘ist või Google Playst alla laadida.