Prokuratuur taotles pärast juhtunut Pärnu maakohtult kahtlustatava vahistamist, kuna mehel on kehtiv kriminaalkaristus ja viis kehtivat väärteokaristust. Samuti on ta varem korduvalt kriminaalmenetlusest kõrvale hoidnud ning teda on tulnud kohtusse sundtoomise teel kohale viia.