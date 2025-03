Ehkki suitsetada on siin keelatud, on õhus tunda seintesse imbunud kirbet konihaisu. Põrandat katab päevi näinud linoleum, mis ilmselt pajataks nii mõndagi. Kõige ajakohasemad on siin otsaseintel töötavad turvakaamerad. Usutavasti on just neist enim abi, mõistmaks, mis siin läinud reede öösel juhtus. Videomaterjal on politseile edastatud.