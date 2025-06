Toitumisnõustaja: Lapse taldrikul olgu komponendid eraldi

Türk märkis, et köögivilju tahetakse hirmsasti keeta ja hautada, kuid need võivad olla hoopis värsked. Ta pakkus, et kui kas või toore brokoli kõrvale pakkuda lihtsat dipikastet, on lapsed nõus ka seda taldrikule panema. Ta märgib, et toidujagajad peaks seejuures julgustama lapsi vähemasti proovima. "Värskeid värvilisi asju on lapsed nõus julgemalt tõstma ja katsetama," soovitab ta.