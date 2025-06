Toimetusega ühendust võtnud pärnakas leiab, et vast remonditud Riia maantee ääres on jalgsi ebameeldiv liigelda, kuna seal puudub igasugune haljastus, sõidutee on väga lai, kõnniteed on kohati väga kitsad. Ta ei mõista, miks kulutatakse raha uute äärekivide peale, kui need paigaldatakse samasse kohta, kus need olid enne. Miks ei tehta sõiduteed kitsamaks, kuigi praegu on selgesti näha, et kogu liiklus mahub poole tee peale ära?