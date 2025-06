“Olen korduvalt öelnud, et vähene kodumaine elektritootmine on probleem, aga siin vanadel turbaväljadel on tõestus, et seda on võimalik lahendada. Kümnendikku Eesti elektritarbimist täitev tuule- ja päikesepark on kahtlemata suur elektrijaam, mis toob Eestit energiasõltumatusele lähemale,” ütles energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.