Pildid Botaanik ja kondiiter rajavad unistuste aeda

Marko ja Üllari suur eesmärk on, et suurem osa toidust tuleks oma aiast. Tarbeaeda täiendavad nad igal aastal, aga toidulaud rikastub koduloomadegi arvelt: karjas jooksevad ringi küülikud, kanad, pardid ja vutid. Tulevikus võiks Marko arvates lisanduda faasan või isegi paabulind. Piimakarja pole esialgu plaanis, kuigi kitsede pidamise peale on mõeldud. "Aga nendega tuleb iga päev tegelda," põhjendab Marko, miks kitsi majapidamises veel ei näe.