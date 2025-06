Infosõdurid levitavad sotsiaalmeedias väljamõeldud tapmisteateid

Tegemist on valeinfoga. Vajutades postituse paremas ülaservas kolmele punktile on võimalik see enda jaoks blokeerida, vajutades "Teata postitusest", annate valeinfost ka Facebookile teada.

“Tuntud ärinaine lasi maha oma abikaasa”, “Kalaretkel tapeti mees”, “Pärnus tappis isa oma poja” – some kogukonnagruppides on viimastel nädalatel antud hoogu just sellistele valeuudistele. Mis on sääraste üllitiste eesmärk ja kuidas väärinfot eristada?