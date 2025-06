Hinnatõus Kirjade ja pakkide saatmine läheb kallimaks

Eestis maksab standardkirja saatmine alates juulist poolteist eurot, ekspresskirja saatmine 2.60 ning tähitud kirja saatmine 7.70 eurot. Rahvusvahelise standardkirja hind on 3.50 eurot, tähitud kujul 8 eurot. Ka maksikirjade ja postipakkide hinnad tõusevad ligikaudu viiendiku võrra, sõltudes saadetise kaalust. Uus hinnakiri on täismahus avaldatud Omniva kodulehel.

Hinnatõus on tingitud üldisest hinnakasvust ja töötasude tõusust, mis on suurendanud teenuse osutamise kulusid. Samal ajal on universaalse postiteenuse kasutus märgatavalt langenud. "Kui kümme aastat tagasi saatsid Eesti inimesed kirjakastide ja postkontorite kaudu viis miljonit kirja aastas, siis möödunud aastal oli see number kokku ligikaudu 900 000," tõi Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma välja. Tema jutu kohaselt vähenes mullu aasta jooksul kirjade maht 23 ja pakkide maht koguni 54 protsenti.