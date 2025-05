Raavo Raadik Kas Eesti on tehisaruta justkui ilma aruta?

Olgu lood kommunikatsiooniga kuidas on, igatahes väitis justiitsminister 6. veebruaril rahvusringhäälingule: «Nüüd nende ärihuvide kõrval me oleme tõesti teinud ettepaneku Eesti rahvusringhäälingule, et rahvusringhääling vaataks üle ka selle, et missugustel tingimustel me saaksime need tekstid, mis on näiteks ERRi uudistes maksumaksja raha eest kõik avalikult loetavad, tehisarule kasutada anda.»