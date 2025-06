Tantsupeo korraldaja ja C-rühmade liigijuht Ingrid Jasmin kiitis nii noori kui juhendajaid. "Apsakaid ei olnud, sest meie lapsed on imelised. Joanna Kärdil oli kõik läbi mõeldud ja pidu sujus suurepäraselt. Pisikesed proovikivid on igal peol, aga just selleks me pidusid teemegi, et õppida neist üle saama," rääkis Jasmin silmade särades.