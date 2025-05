Parempoolsete volikogu Ukraina sõja mõju ei tohi alahinnata, Eesti vajab usutavat heidutust

Parempoolsete avaldus

Innovatsioon riigikaitses algab kodanikest

Venemaa välispoliitikat on iseloomustanud suur järjepidevus vähemalt alates 2007. aastast oma mõjusfääride revanšistlikul laiendamisel. Välisvaatlejatele on see tung tihti tundunud ebaratsionaalne, sest Venemaa areng on ettenähtavaid tagasilööke. Ometi see ei muuda fakti, et tänase seisuga ei ole põhjust uskuda, et Venemaa loobuks sellest poliitikast.

Eesti ohuhinnangus on seoses Venemaa agressiivsega nii rahustavaid kui ka ärevaks tegevaid indikaatoreid. Meie hinnangul jääb Venemaa hoiak Balti riikide suhtes agressiivseks, kuid tõenäoliselt on võimalik sõda vältida, kui Ukraina säilitab oma reaalse iseseisvuse ja kui meie heidutus on usutav.

Heidutust tuleb alati hinnata potentsiaalse vastase võimekuse suhtes. Seoses sõjatehnoloogia arenguga Ukraina sõjas, on meie heidutuses ilmnenud augud, mida ka kaitsekulude tõstmine ei näi praegu parandavat. Parempoolsed ei sea kahtluse alla Kaitseväe juhataja prioriteete süvalöökide ja õhutõrje võimekuse arendamisel, kuid me teeme ettepaneku viivitamatult parandada meie kaitsevõimet taktikalisel tasandil.

KIIRENDADA DROONIDE HANKEID

Riikliku poliitika tasandil tuleb ümber vaadata droonide hanked, kus me oleme Venemaast oluliselt maha jäänud just viimase 3 aasta jooksul. Meie praegused plaanid nihutavad meie vajaliku lahingvõime teket kuni 7 aasta peale, ehkki tegelik heidutus nõuaks vastust juba praegu. Lisaks on Ukraina sõja kogemuste kontekstis eesti droonide hanked selgelt ebapiisavas mahus. Eestile oleks heidutuseks vaja juba järgmiseks aastaks vähemalt 1000 droonipilooti ja 50 000 erineva laskemoonaga drooni.

SOODUSTADA KODANIKE RIIGIKAITSELISI INVESTEERINGUID

Veidi pikema perspektiivi vaates tuleb Eestil õppida Ukraina edu peamisest õppetunnist. Venemaa agressioon peatati eelkõige kodanikuühiskonna ja erakapitali kaitsetahte abil. Droonide innovatsioon sündis üksuste juures ja erarahadega. 70-80% autodest, millega täna rindel sõidetakse, on ostetud erarahadega ja need on üha rohkem tsiviilvärvides. Samad puudutab ka paljusid muid varustuselemente.

Tänase lahendusena tuleb luua soodusrežiimid, et kaitseväekohuslased reservis, tegevteenistuses ja kaitseliitlased saaksid hankida endale kahese kasutusega maastureid, eelkõige pikap-maastureid ja kaubikuid, mille ostmisega kaasneb kohustus neid kasutada kaitseväelisel väljaõppel ja sõja ajal oma üksuse ülesannete täitmisel. Need sõidukid oleksid kohe vabastatud automaksust ja neil võiks olla ka käibemaksu mõttes soodustus. Sarnased skeemid peavad toetama ka muu varustuse ostmist.

Kuna droonide revolutsioon eeldab laiemat robootika ja droonide õpet koolides, siis tuleb luua ka droonide lennutamiseks vastavad alad. See on kindlasti üks kohalike omavalitsuste järgmine väljakutse. Igasse omavalitsusse oma drooniväli!

Põhjalikum poliitikamuudatus tuleb tuua kaitsehangetesse, et suurendada nende kiirust ja paindlikkust. Ideaalkujul võiks iga kaitseväelise või Kaitseliidu üksuse juures olla oma uurimis- ja arendustööosakond koos hanke eelarvega taktikalise tasandi varustuse muretsemiseks. Liigne tsentraliseeritus loob mulje läbipaistvusest ja ökonoomiast, aga tegelikult tapab see innovatsiooni.

Piiririigi doktriin töötab ainult siis, kui võimalikult suur hulk riigikaitsesse kaasatud kodanikke on sellest vahetult huvitatud. Piiririigi doktriin on kodanikuühiskonna mõiste. Meile on see möödapääsmatus, sest Eesti kui riigi ressursid on alati piiratud.

Kui me täna ei tee kõike heidutuse usutavaks muutmisel, siis keda me hiljem süüdistame?

Allikas: erakond Parempoolsed