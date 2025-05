Presidendi visiit hämmastas Pärnu Tammsaare kooli lapsi

"Neljapäeva keskel tuleb lihtsalt president siia," ei suutnud üks 5.b klassi õpilane hämmastust varjata. "Me ei olnud selleks valmiski, me lihtsalt vaatasime, et keegi tuleb. Ja oligi president järgmine hetk," täiendas klassiõde. Valdavalt ei teadnud lapsed tema tulekust ette. Üks siiski aimas, sest presidendi turvamees oli kohal enne riigipea saabumist ja laps tundis ta ära. "Ma mõtlesin, mis tema siin teeb, me ei ole ju midagi korda saatnud," kõneles ta. Kõrvalt kostis teine, et e-koolis oli siiski info presidendi külaskäigust väljas ja kes sinna kiikas, oli kursis.