Kohalikud on seda paika juba aastaid pidanud jalakäijatele ohtlikuks, kuna seal puudub teeületuskoht. Transpordiameti 2023. aasta mõõtmise kohaselt sõidab seal piirkonnas üle 6600 auto ööpäevas. Ristmiku lähistel asub bussipeatus.

​Tammiste lasteaia-algkooli hoolekogu on ohust teavitanud riigiametnikkegi. Kohalikud soovisid, et Nuka bussipeatuse juurde tuleks ohutussaar ja asulasisese ala piire nihutataks nii, et teeületuskohtade juures oleks autode kiirus väiksem.