Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Tanel Türna​ ütles, et kuigi mõni analüüs on veel pooleli, võib praeguse teadlaste käest saadud info põhjal öelda, et kalade hukkumise põhjus on karpkalade seas levinud viirus – karpkalade kevadvireemia. "Otsest ravi sellele ei ole, aga on teada, et vee soojenedes viiruse levik katkeb," täpsustas ta.